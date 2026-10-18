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גל מחאות אלים על יוקר המחיה שוטף את אירופה: מאות אלפי מפגינים ברחובות

גל מחאות נרחב על יוקר המחיה, משבר הדיור והחינוך שוטף מדינות באירופה. בצרפת הפגינו כ-550 אלף איש, בניין עירייה בלימוז' ולשכת תיירות בליון הוצתו, כ-1,800 נעצרו וכ-150 שוטרים נפצעו. בבלגיה הפגנות סטודנטים בבריסל ובליאז' הידרדרו לאלימות, המשטרה השתמשה בגז מדמיע ובתותחי מים וכ-45 נעצרו. באיטליה כ-100 אלף השתתפו בהפגנה ברומא, עימותים במילאנו הובילו לעיכוב כ-50 איש. בפורטוגל עשרות אלפים מחו על משבר הדיור והשכר הנמוך והקימו מאהל מחאה בליסבון. באלבניה המחאות בהובלת סטודנטים הדורשים התפטרות ראש הממשלה אדי ראמה נכנסו ליום החמישי, מאות נעצרו ויותר מ-120 שוטרים נפצעו. בספרד המחאות נגד משבר הדיור הובילו להקדמת הבחירות ל-29 בנובמבר. סימנים ראשונים להתארגנות מחאות דווחו גם ביוון, גרמניה ואוסטריה.