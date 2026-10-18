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סגן נשיא ארה"ב ואנס מגנה אנטישמיות בתגובה לשאלה על טאקר קרלסון

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס נשאל על ידי יהודי מהקהל האם יתעמת בפומבי עם אנשים בעלי השפעה במחנה הפוליטי שלו, כמו טאקר קרלסון, שממשיכים להפיץ אמירות אנטישמיות. ואנס השיב: "אני מגנה אנטישמיות. אני מגנה שנאת יהודים. אני מגנה כל אדם ששופט אדם אחר על סמך זהות הוריו, מוצאו האתני או דתו. ואני חושב שמנהיגות, עקרון היסוד של מנהיגות, חייבת להתחיל בדיוק בנקודה הזאת: ביכולת שלנו לגנות את הדברים האלה באופן חד-משמעי."