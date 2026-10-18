מבזק חדשות סרוגים
ארבעה חשודים נעצרו בפרשה פלילית בקבוצת כדורגל בליגת העל
משטרת ישראל עצרה הבוקר ארבעה חשודים בעבירות פליליות וכלכליות הקשורות לקבוצת כדורגל בליגת העל. החקירה הסמויה, שהתנהלה בחודשים האחרונים ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (להב 433), חושפת חשדות לקבלת דבר במרמה, הלבנת הון, זיוף מסמכים ואי דיווח לרשויות המס על שכר ששולם לשחקנים. היקף העבירות מוערך בעשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, העבירות בוצעו באופן שיטתי לאורך ארבע עונות. במסגרת המעבר לשלב הגלוי של החקירה תפסו השוטרים רכבי יוקרה ונדל"ן, ובכוונתם לזמן עשרות שחקני כדורגל לחקירה בימים הקרובים.
סרוגים סרוגים