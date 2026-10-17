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צה"ל חיסל 4 מחבלי חמאס בעזה, ביניהם משתתף בטבח 7 באוקטובר

צה"ל חיסל בימים האחרונים ארבעה פעילי הזרוע הצבאית של חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. ביום חמישי חוסל מחמוד חאלד מחמד מדהון, מחבל נוח'בה שלחם נגד כוחות צה"ל ושיגר טילי נ"ט. ביום שישי חוסלו עבידה סהיל חמד מרתגא, פעיל צליפה, ואדהם חליל מוחמד מערוף, שהשתתף בפשיטה על ישראל ב-7 באוקטובר. היום חוסל עבד אלגואד גודה. צה"ל מסר כי המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחותיו ואזרחי ישראל, וניסו לשקם יכולות צבאיות תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.