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צה"ל מגנה תקיפת נציגים דיפלומטיים בכפר טייבה ופותח בחקירה

צה"ל גינה בתוקף אירוע אלימות חמור במרחב כפר טייבה שבחטיבת בנימין, במהלכו הותקפו נציגים דיפלומטיים על ידי פורעים ישראלים. משטרה וחוקרי זיהוי פלילי נכנסו למרחב באבטחת כוחות צה"ל ופתחו בחקירה. צה"ל ציין כי הסיור לא תואם מראש, ומתחקיר ראשוני עלה שלא היו כוחות בנקודה בעת התקיפה. הדיווח על האירוע נשלח לחשבון חמ"ל חטיבתי המיועד לאנשי ביטחון בלבד ולא לאזרחים, ולכן לא טופל במועד. צה"ל הדגיש כי קיימים מוקדים אחרים לקליטת תלונות מאזרחים, וכי כלל האירוע ייבדק.