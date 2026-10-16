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ליברמן תוקף את איזנקוט: מתכנן ממשלה עם נתניהו

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את גדי איזנקוט וטען כי קמפיין "המפלגה הגדולה" שלו נועד לשתות קולות בתוך גוש המשרתים ומנוגד להסכמות בין ראשי הגוש. לדבריו, איזנקוט מתכנן להיות גדול מהליכוד ולהגיע למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו. ליברמן הצביע על דברי השר זוהר על שיתוף פעולה עם איזנקוט ועל יוזמת הנשיא הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט. לטענתו, מתווה הגיוס של איזנקוט כולל דיחוי של כ-4,500 לומדים בשנה והקמת מנהלת שתקבע מי הם לומדי תורה, כך שהפטור מגיוס לא יבוטל. ליברמן הדגיש כי ישראל ביתנו לא תשב בקואליציה התלויה ברע"ם או במשותפת.