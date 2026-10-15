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לה פן מודיעה לזלנסקי: צרפת תפסיק לממן את אוקראינה

מארין לה פן, המועמדת המובילה לנשיאות צרפת, הודיעה כי צרפת תפסיק את המימון לאוקראינה בשל מצבה התקציבי. "אנחנו כבר לא יכולים להמשיך לממן את אוקראינה. לכן, המימון הזה ייפסק" אמרה לה פן. לדבריה, "הדבר ההגון הוא לומר זאת לנשיא זלנסקי כבר עכשיו, במקום לגרום לו להאמין שנוכל להמשיך לממן את אוקראינה ללא הגבלת זמן". לה פן הוסיפה: "תסתכלו על מצבה התקציבי של צרפת. פשוט אין לנו עוד את האמצעים לכך. צרפת נמצאת כעת במצב מסוכן ביותר".