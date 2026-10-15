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דיווח: צבא ארה"ב הכין תוכניות לתקיפת תשתיות אנרגיה וגרעין באיראן

רשת CNN מדווחת כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באמצעות פצצת MOAB - "אם כל הפצצות". לפי הרשת, האפקטיביות של הפצצה בתקיפת אתרי גרעין תת-קרקעיים כמו זה בהר המכוש באיראן מוטלת בספק. אנליסטים טוענים כי האפקט העיקרי הוא פסיכולוגי - "האיום להשתמש בה". הפצצה יכולה לגרום נזק גדול מעל פני השטח ולמחוק שטח השווה לתשעה רחובות, אך האפקט נגד מטרות תת-קרקעיות מוגבל. משקל הפצצה כעשרה טון.