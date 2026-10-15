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א-סיסי מגיב לסמוטריץ': אין לנו שאיפות כלפי ישראל, האדמה שלנו בידינו

נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי הגיב להצהרת שר האוצר סמוטריץ' לפיה אם מצרים תתקוף את ישראל היא תאבד את סיני. "שמעתי את ההצהרה של אחד מהבכירים הישראלים, לפיה אנחנו לא נצא למלחמה כי אנחנו חוששים לגורלה של סיני. מי אמר שאנחנו רוצים מלחמה? אין לנו אג'נדה כזו. האדמה שלנו בידינו. אנחנו נלחמנו כדי לקחת אותה והעניין הסתיים" אמר א-סיסי. עוד הוסיף: "כל עוד גבולותינו שקטים ובטוחים, יש לנו הסכם שלום עם ישראל, ואין לנו שום שאיפות ביחס אליה או לשטחה".