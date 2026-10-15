מבזק חדשות סרוגים

טראמפ: חיסלנו כל כך הרבה מנהיגים איראנים שאיני יודע עם מי אנחנו מתמודדים

הנשיא טראמפ אמר בעצרת בחירות באריזונה כי "המנהיגים בדרג הראשון של איראן חוסלו, הם בחרו אחרים - הם חוסלו. גם אלה שנבחרו חוסלו, הם בחרו נוספים - מחציתם חוסלו". לדבריו, "הם גרמו לי להבטיח שלא אחסל עוד מנהיגים איראנים. הבטחתי להם. כנראה הלכתי קצת רחוק מדי. אני מצטער, כי אני כבר לא יודע עם מי לעזאזל אנחנו מתמודדים". בנוסף, טראמפ אמר כי "צריך לירות במדליפי מידע. בימים עברו היינו יורים במדליפי מידע".