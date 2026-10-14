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צה"ל התחיל בתהליך הענקת צל"שים ועיטורים על קרבות 7 באוקטובר
צה"ל קיים היום כנס להתנעת תהליך בחינת והענקת צל"שים ועיטורים על הקרבות מה-7 באוקטובר ועד תחילת התמרון ברצועת עזה, בראשות ראש אגף כוח האדם אלוף דדו בר-כליפא ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים אלופה אורלי מרקמן. התהליך יכלול מספר שלבים: המלצות מפקדי החטיבות יועברו לאישור מפקדי האוגדות והאלופים, לאחר מכן לוועדה זירתית ולוועדה מטכ"לית שתמליץ לרמטכ"ל. המלצות לעיטור הגבורה יועברו לאישור שר הביטחון. במסגרת התהליך, מקרים של גבורה אזרחית יוצאת דופן יועברו לבחינת הוועדה המייעצת לנשיא המדינה להענקת אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית.
קובי פינקלר סרוגים