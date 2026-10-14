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טראמפ מכריז על חיפושי נפט וגז בגרינלנד

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי חיפושים נרחבים אחר נפט, גז ומחצבים עומדים להתחיל בגרינלנד. לדבריו, יש מומחים הטוענים שכמות הנפט הנגישה בגרינלנד גדולה בהרבה מזו שבכמעט כל מקום אחר בעולם. טראמפ הדגיש את החשיבות הביטחונית של גרינלנד: "כל מתקפה עתידית על ארצות הברית תצטרך לעבור דרך גרינלנד, שם מערכות ההגנה שלנו יירטו כדבר שבשגרה כטב"מים, טילים או כל סוג אחר של נשק. גרינלנד מעניקה לנו זמן תגובה, מיקום אסטרטגי וקו ראייה שאין להם אח ורע בשום מקום אחר בעולם".