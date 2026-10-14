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חמישה חשודים נעצרו בעקבות קטטה המונית בחתונה בטייבה

שוטרי תחנת טייבה עצרו אמש חמישה חשודים בשנות ה-20 לחייהם בעקבות קטטה המונית שפרצה במהלך חתונה באולם אירועים בעיר. מהחקירה עלה כי אורחת נפגעה באורח קל מחפץ שנפל עליה ופונתה לטיפול רפואי. בני משפחתה הגיעו לאולם וביקשו להיכנס, אך כניסתם סורבה. כתוצאה מכך התפתח עימות אלים שהסלים לקטטה המונית בין בני המשפחה לבין החוגגים. השוטרים הפסיקו את הקטטה ועצרו את החשודים, כאשר ברשות אחד מהם נתפס חפץ חד. החשודים הועברו לחקירה, ובהתאם לממצאים יוחלט על הבאתם לבית המשפט להארכת מעצר. במקביל יחל הליך בדיקת רישוי העסק.