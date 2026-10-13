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צה"ל חיסל 5 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי בדרום עזה
צה"ל חיסל חמישה מחבלים מארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי בדרום רצועת עזה בעת שקידמו מתווי טרור. בתקיפה בח'אן יונס חוסלו שלושה פעילי ג'יהאד אסלאמי: מחמד אבו חג'אג (פעיל הנדסה), יוסף אבו רזק (סגן ראש חוליה) ועבדאלחמיד ג'אדאללה (פעיל רקטי). בתקיפה נוספת חוסלו שני מחבלי נוח'בה מחטיבת רפיח: צאלח אלדין איאד עבד אלחמיד ועז אלדין איאד דיאב ברהום. לפי צה"ל, המחבלים פעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגונים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.
קובי פינקלר סרוגים