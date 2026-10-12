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כ"ץ: צה"ל יישאר במחנות הפליטים ביו"ש — לא עניינו של בג"ץ

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לקריאת בג"ץ להאיץ את חזרת תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור שמס לבתיהם. לדבריו, הישארות צה"ל במחנות לטווח ארוך היא עניין מבצעי-ביטחוני הנדרש להצלת חיי חיילים ואזרחים מול איומים חמורים ופעילות גורמים ג'יהאדיסטים נתמכי איראן והאחים המוסלמים. "זה לא עניינו של בג"ץ להתערב בשיקולים ביטחוניים מהסוג הזה - כמו שלא עניינו להתערב בפעילות מבצעית בעזה, בסוריה, בלבנון או באיראן" אמר כ"ץ. השר הוסיף כי לא יתפשר בעניין גם אם זה ידרוש הליכי חקיקה מיוחדים בכנסת.