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כתב אישום נגד אח שביצע מעשים מגונים במטופלת פסיכיאטרית בביתה

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אח מוסמך ממגאר שביצע מעשים מגונים במטופלת פסיכיאטרית במהלך ביקור רפואי בביתה. לפי כתב האישום, הנאשם הנחה את המתלוננת לדאוג שבני משפחתה לא יהיו בבית בזמן הטיפול, וביצע בה מעשים מגונים ללא הסכמתה תוך שהציג את מעשיו כחלק מטיפול רפואי. עורכת הדין המייצגת את הנפגעת: "יש בהגשת כתב האישום נגד אח מוסמך שפגע במטופלת חסרת אפשרות להתנגד, ובתוך ביתה שאמור להיות המקום הבטוח ביותר - מסר חשוב וברור לכל בעל תפקיד שמנצל את כוחו".