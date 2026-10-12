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קצין בינוי לשעבר בשב"ס הורשע בשוחד וגניבה בפרשת "כלוב הכסף"

בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שכוביצקי, קצין בינוי לשעבר במחוז מרכז בשב"ס, בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון. שכוביצקי ניצל את סמכויותיו והכתיב לקבלנים את זהות קבלני המשנה, השפיע על תמחור העבודות ודרש להגדיל סכומי הצעות מחיר כדי לגרוף כספים לכיסו. הוא הורשע בקבלת שוחד וגניבה בסכום כולל של כ-350 אלף שקל, וכן בעבירות מס בגין הכנסות שלא דיווח עליהן. במסגרת הפרשה הוגשו כתבי אישום נגד שבעה נאשמים נוספים שהורשעו בעבירות קשורות.