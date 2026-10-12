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24 חשודים נעצרו בפרשת שחיתות במרכז הארץ, בהם ראש רשות ואשתו

משטרת ישראל עצרה הבוקר 24 חשודים בפרשת שחיתות ציבורית, בהם ראש רשות גדולה במרכז הארץ, אשתו ומנכ"ל חברה כלכלית. החקירה הסמויה נמשכה למעלה משנה ומתמקדת בחשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. לפי החשד, ראש הרשות והמנכ"ל קיבלו כספי שוחד במזומן בתמורה לזכייה במכרזים עתירי ממון. החקירה חשפה גם מעורבות של גורמים עבריינים ממרכז הארץ במנגנון השוחד. במהלך הפעילות בוצעו חיפושים במשרדים ובבתי עסק ונתפסו כספים ורכוש.