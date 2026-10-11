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צה"ל והמשטרה עצרו שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף

כוחות צה"ל עצרו בסוף השבוע שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף שבחטיבת שומרון, לאחר שסירבו להתפנות בעקבות חיכוך אלים שהתפתח במקום. הכוחות הציגו בפניהם צו שטח צבאי סגור והעבירו אותם לחקירה במשטרת אריאל. בחקירה עלה כי אחד החשודים מעורב גם באירוע מלפני כשבוע, במהלכו תקף חיילי צה"ל וסירב להתפנות. בתום הדיון בבית המשפט הוטלו על השניים תנאים מגבילים האוסרים עליהם כניסה לתחומי השטח הצבאי הסגור. גופי הביטחון הודיעו כי לא יאפשרו הפרות סדר או פגיעה בכוחות הביטחון.