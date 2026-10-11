מבזק חדשות סרוגים

כתב אישום: תושב תל אביב רצח אדם וירה בשניים נוספים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוחמד זיתוניה (22) מתל אביב בגין רצח מוחמד אחמד ופגיעה חמורה בשניים נוספים לפני כחודש וחצי. על פי כתב האישום, זיתוניה קבע פגישה עם אחמד, ובמקום המפגש שלף אקדח וירה בו מספר פעמים. לאחר שאחמד התמוטט, רכן מעליו וירה קליעים רבים לראשו. לאחר מכן ירה גם לעבר שני נוסעים נוספים שהיו במקום. אחמד נהרג, ואחד הנוסעים נזקק לאשפוז ממושך. זיתוניה נמלט לבת ים, החליף בגדים ונסע לירושלים, ודאג להעביר את האופנוע למקום אחר כדי לטשטש עקבות. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים.