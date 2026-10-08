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שב"כ: 72 תושבי נגב נעצרו בחשד לפעילות טרור, כתבי אישום נגד 50

דוברות השב"כ מסרה כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי נגב ודרום, 67 מהם אזרחים ישראלים, בחשד לפעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון המדינה. בין החשודים: מי שתכננו לקדם פעילות טרור והברחות נשק בגבולות. הוגשו כתבי אישום נגד כ-50 מהעצורים. בנוסף נעצרו 5 תושבי נגב בחשד להקמת חוליה צבאית בשגב שלום בהשראת הגדודים הפלסטינים ביהודה ושומרון. גורם בכיר בשב"כ הדגיש את הסיכון הביטחוני הנשקף מכינון חוליות של אזרחים ישראלים, חלקן צבאיות למחצה, המבקשות לבצע פיגועים בישראל.