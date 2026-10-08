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נעצרו שלושה חשודים שסיפקו נשק למחבל מפיגוע באר שבע

מסתערבי מג"ב עצרו בספטמבר שלושה תושבי הנגב שלפי החשד מכרו נשק ותחמושת למחבל אחמד אלעוקבי, שביצע את פיגוע הירי בתחנה המרכזית בבאר שבע ב-6 באוקטובר 2024. בפיגוע נרצחה שירה חיה סוסליק, סיירת מג"ב בת 19, ונפצעו נוספים. החקירה של שב"כ וימ"ר דרום העלתה כי החשודים - יחיא אלעוקבי מחורה ושני תושבי פזורת אלעוקבי, אב ובנו - סיפקו אקדח ותחמושת למחבל תוך מודעות לכך שהוא עשוי לבצע פיגוע. הוגשו נגדם כתבי אישום בגין סחר בנשק ומתן אמצעים לביצוע מעשה טרור.