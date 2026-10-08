מבזק חדשות סרוגים

סער מפרט צעדי ענישה נגד בריטניה: סגירת קונסוליה וסילוק דיפלומטים

שר החוץ גדעון סער פירט את צעדי הענישה נגד בריטניה בעקבות צעדי ממשלת הלייבור כלפי ישראל: הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים תפסיק לתפקד כקונסוליה ו-20 מתוך 27 הדיפלומטים שם יעזבו; נציגים בריטיים במפקדה בקריית גת יסולקו; תימנע כניסה לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטיים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית; בריטניה תחדל מהכשרת פעילי מנגנוני הרש"פ. סער חשף כי לאחרונה העבירה ישראל לבריטניה מידע חיוני בפרשת RAF Fairford. המדינות ימשיכו בדיאלוג ולא יינקטו צעדי תגובה נוספים.