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הצהרת ראש עיריית ניו יורק ממדאני על 7.10 מעוררת סערה

הצהרתו של ראש עיריית ניו יורק אריק ממדאני לרגל יום השנה השלישי ל-7 באוקטובר מעוררת סערה. ממדאני הקדיש פסקה קצרה לטבח, בה ציין כי חמאס הרגה יותר מ-1,100 ישראלים וחטפה 251 נוספים, אך את רוב ההצהרה הקדיש למתקפה על ישראל. הוא האשים את ממשלת ישראל ב"רצח עם הרסני ומתמשך בעזה" ובהריגת יותר מ-74 אלף פלסטינים, בהם יותר מ-21 אלף ילדים. ממדאני טען כי "כספי המסים שלנו מממנים את פשעי המלחמה הללו" וקרא לסרב לעולם שבו "הכיבוש והאפרטהייד נמשכים". הציוץ זכה ליותר מ-5 מיליון צפיות.