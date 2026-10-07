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צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס שיצאו מבית חולים בצפון עזה והטמינו מטענים

כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה שני מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים 'כמאל עדואן' בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים הטמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. צה"ל תקף וחיסל את המחבלים להסרת האיום. בין החוסלים מחמד טמוס, צלף בזרוע הצבאית של חמאס שפעל במקביל כעובד הגנה אזרחית. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור מתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.