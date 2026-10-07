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קצין רש"פ נהרג בעימות סביב מסיק זיתים בברקה; רועה ישראלי נפצע בינוני

עלי אלבזארי, קצין בן 44 במנגנון הביטחון הלאומי של הרש"פ, נהרג בעימות סביב מסיק זיתים בכפר ברקה מצפון מערב לשכם. לפי מקורות בהתיישבות, רועה צאן מחוות ברית אברהם הותקף באבנים על ידי עשרות ערבים מהכפרים ברקה, ראמין ובזאריה. תושבים שחשו לעזרתו וחיילי צה"ל שהגיעו למקום הותקפו אף הם. לוחמי צה"ל ביצעו ירי כדי להדוף את הפורעים ולחלץ את הרועה. הרועה הישראלי נפצע באורח בינוני מפגיעת אבן בראשו ופונה לבילינסון, ושלושה תושבים נוספים נפצעו קל.