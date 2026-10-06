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כ"ץ: צה"ל נערך למלחמה נגד הרשות הפלסטינית במקרה של היפוך קנים

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע בישיבת הממשלה כי צה"ל נערך לתרחיש היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור המשויכים אליה נגד מתיישבים וכוחות צה"ל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. לדבריו, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת לפי תוכנית שאושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו. המערכה תהיה קצרה ועוצמתית ותכלול כוחות יבשה ואוויר, סיכול והגליית בכירים, השמדת נשק ופינוי נרחב של תושבים והרס תשתיות טרור בערים ובמחנות הפליטים - בהתאם למודל עזה ולבנון. כ"ץ הדגיש: "לא תהיה אינתיפאדה שתימשך שנים אלא מלחמה קצרה ועוצמתית עם הכרעה ברורה".