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מקגורק: לא הייתה עסקה אפשרית לפני רפיח, חמאס תכנן להחזיק חטופים שנים

ברט מקגורק, בכיר בממשל ביידן, הפריך בראיון לפודקאסט של דן סנור טענות על עסקת החטופים. לדבריו, עסקה כוללת בשלבים הראשונים הייתה מחייבת כניעה לחמאס, וההערכה האמריקנית הייתה שחמאס מתכוון לשמור חלק מהחטופים שנים כקלף מיקוח. העסקה הראשונה קרסה כשחמאס ניסה לדלג על נשים צעירות ולשחרר גברים מבוגרים. מקגורק הדגיש שלפני הכניסה לרפיח לא הייתה עסקה שחמאס עמד להסכים לה, וישראל הסכימה למתווים קשים שחמאס דחה. לדבריו, כל עוד סינוואר היה בחיים לא ראה אפשרות לעסקה, והלחץ הצבאי היה המנוף שאפשר את העסקאות.