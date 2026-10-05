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כתב אישום: מרצה מבר אילן תכנן מעשי טרור נגד מאות ערבים ישראלים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, בן כ-60 מפתח תקווה, שתכנן במשך למעלה מ-3 שנים מעשי טרור נגד מאות אזרחים ערבים ישראלים. הנאשם הגה תכנית בשם "עי"ט - עם יעשה טרנספר" שמטרתה לגרום למותם של מאות ערבים ולגירושם לירדן, לבנון ורצועת עזה. התכנית החלה בפברואר 2023 על רקע מהומות "שומר חומות" והתעצמה במלחמת "חרבות ברזל". הפרקליטות מייחסת לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, ומבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. על שמו חל צו איסור פרסום.