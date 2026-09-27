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משה רדמן משתלח בישראל כ"ץ: "טיפש וערל לב"

ממובילי מחאת קפלן, משה רדמן אבוטבול, תקף את שר הביטחון ישראל כ"ץ בעקבות הסגר על יהודה ושומרון, וטען כי ההחלטה מונעת מצוותים רפואיים להגיע לבתי החולים ועלולה לפגוע בחולים

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משה רדמן
משה רדמן | צילום: צילום: Ayal Margolin/Flash90
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