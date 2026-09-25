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צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס, אחד מהם השתתף בטבח 7 באוקטובר

צה"ל חיסל השבוע במרחב עיר עזה שני מחבלים בזרוע הצבאית של חמאס. ביום חמישי חוסל חסן מחמוד ציאם, מפקד בחמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת החטופים עמית סוסנה, קית', אביבה סיגל ודפנה אליקים. ביום רביעי חוסל אדהם צבחי סלים זיארה, פעיל נוסף בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים, פעלו לשיקום יכולות חמאס והיו מעורבים בירי והטמנת מטענים במרחב הקו הצהוב, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.