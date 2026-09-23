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גור כלבים נגוע בכלבת נמצא ליד נווה צוף

משרד הבריאות מדווח כי היום (23.09.2026) נמצא גור כלבים נגוע בכלבת על כביש 450 סמוך ליישוב נווה צוף. הגור, בצבע לבן עם כתמים חומים, הגיע מכיוון נחליאל. עד כה ידוע על אדם אחד שהיה במגע עם הכלב. כל מי שבא במגע עם הגור או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 09.09.2026 ל-23.09.2026 מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות רמלה (08-9181202) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים זורמים ובסבון כ-10 דקות, לחטא ולפנות ללשכת הבריאות.