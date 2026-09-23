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חשיפת חוליית טרור משכם: תכנון התנקשות בבן גביר ברחפן נפץ וחטיפת חיילים
ימ"ר ש"י והשב"כ חשפו חוליית טרור משכם שתכננה שורת פיגועים, לרבות התנקשות בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר באמצעות רחפן נפץ וחטיפת חיילי צה"ל. שני החשודים פעלו משנת 2023 והצטיידו בארסנל נשק רחב: M-16, M-4, קלצ'ניקוב, אקדחים ורובה ציד. החשודים ביצעו אימוני ירי, גייסו מחבלים נוספים ותכננו פיגועי ירי, רכבי נפץ ורחפני נפץ כנגד אזרחים וכוחות ביטחון. בשנת 2024 תכננו להתנקש בבן גביר לאחר שצפו בסרטון שבו הגיע לזירת פיגוע, וניסו לרכוש חלקי רחפן מסין. הוגשו כתבי אישום והם נעצרו עד תום ההליכים.
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