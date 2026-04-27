מלון חדש בגליל

מתחדשים בגליל. מלון בית בגליל, שפעל בשנים האחרונות כחלק מרשת הרברט סמואל, פותח כעת פרק חדש ויוצא לדרך מחודשת תחת המותג סטאי, אחד ממותגי הבוטיק יוקרה המובילים בישראל ובעולם.

המהלך מסמן התפתחות במיצוב המלון והרשת כולה, כאשר הוא מגיע לאחר ההודעה על הקמת ריזורט יוקרתי באיים הקאריביים, ומביא עמו חיזוק של חוויית האירוח האינטימית, כזו שמדברת לאורחים המחפשים שקט, פרטיות ונוף גלילי פתוח.

סטאי בית בגליל שוכן בלב יער בירייה, בסביבה פסטורלית ומבודדת. החוויה מתחילה כבר עם ההגעה דרך שביל גישה מרשים המוביל לאחוזה בסגנון טוסקני בלב הטבע. חלל הכניסה והלובי מוארים באור טבעי, מלווים במוזיקת רקע נעימה, ותחושת ניתוק מוחלט מהשגרה.

סוויטות יוקרה

במקום 36 סוויטות יוקרה בלבד, הפרוסות בטבע, לצד הווילה האפריקאית הייחודית, כולן עוצבו בקפידה תוך שימוש בחומרים טבעיים, עץ וטקסטיל רך. חלק מהסוויטות כוללות ג’קוזי פרטי וחלקן בריכה צמודה, כחלק מחוויית אירוח פרטית ואינטימית ברמה הגבוהה ביותר

במתחם המלון פועל ספא רחב ידיים הכולל שישה חדרי טיפול ותפריט עיסויים מגוון, לצד סאונה יבשה ורטובה, בריכה חיצונית המחוממת גם בחודשי החורף ומוקפת נוף טבעי, חדר כושר מקצועי, ספרייה עשירה בתחומי אמנות ותרבות, ומגרשי טניס וכדורסל.

החוויה הקולינרית במלון כוללת מסעדה עם מרפסת חיצונית המשקיפה לנוף הגלילי, תוך שימוש בחומרי גלם מקומיים ויצירת תפריט עונתי מוקפד.

ענת סטריק-דהאן, משנה למנכ״ל מלונות סטאי, אורכידאה והרברט סמואל ויו"ר ועדת השיווק של התאחדות המלונות בישראל: "בסטאי בית בגליל כל פרט מוקדש לחוויית השהייה. המטרה היא לאפשר ניתוק מהיום-יום, ליהנות מהשקט ומהסביבה שמקיפה את המקום, ולצאת עם כוחות מחודשים וזיכרונות שיישארו לאורך זמן".

סטאי בית בגליל הוא מקום שבו החופשה מקבלת משמעות של חיבור אמיתי לטבע, למרחבים ולאווירה הביתית. כל ביקור כאן מאפשר לאורחים להירגע, להתמלא באנרגיה ולחוות את הגליל מזווית אחרת עם פרטיות מלאה ונוף עוצר נשימה.