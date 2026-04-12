6 שנים אחרי: התפתחות דרמטית בחקירת רצח אביתר אזרזר

6 שנים אחרי - המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) ארבעה חשודים ברצח הצעיר אביתר אזרזר ז"ל, וצפויים מעצרים נוספים.״יש בידינו ראיות חזקות", אמרו גורמים במשטרה.

נזכיר כי בשבוע שעבר היחידה המרכזית (ימ"ר) של משטרת מחוז תל אביב הודיעה על פריצת דרך בחקירת מותו של אזרזר, צעיר בן 18 מבני ברק, שנמצא ללא חיים בשטח פתוח בדצמבר 2019, ומאז פועלים חוקרי המשטרה במגוון פעולות במטרה להגיע לחקר האמת.

בתגובה לכך, הטיל בית המשפט צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה ועל המידע החדש שהוביל לפריצת הדרך.

נזכיר גופתו של אביתר אזרזר, תושב בני ברק, נמצאה בשנת 2019 בצומת מורשה סמוך לבית הקברות, כשהיא מנוקבת מכדורים. אזרזר, שכמה חודשים קודם לכן עוד למד בישיבה, הובא ככל הנראה למקום על ידי עבריינים בתרגיל ״כיפה אדומה״ שם חיכו לו המתנקשים וירו בו.




















