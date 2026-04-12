נגה ארז בפסטיבל המוזיקה הנחשב: "ליבי נשבר ממה שקורה במולדת"

נגה ארז כבשה את קליפורניה עם הופעה מחשמלת, אך בחרה לנצל את המעמד למסר אישי ונוקב על המציאות המורכבת בישראל

הזמרת הישראלית נגה ארז, שממשיכה לבסס את מעמדה כאחת האמניות המצליחות בעולם, רשמה השבוע הישג אדיר כשהופיעה בפסטיבל הקואצ'לה היוקרתי בקליפורניה. אך מעבר לביטים האלקטרוניים והפרפורמנס המהוקצע, היה זה רגע אחד של כנות חשופה שגנב את ההצגה ועורר הדים ברשתות החברתיות.

במהלך ההופעה, מול אלפי צופים, בחרה ארז לא לעצום עיניים מול המציאות המורכבת בישראל. בפנייה ישירה ומרגשת לקהל אמרה: "בגלל מה שקורה במולדת שלי ומה שמתרחש סביבה, הלב שלי מרגיש כאילו הוא עומד להישבר מהכאב והעצב".

האמירה הזו, שהגיעה מלב הקונצנזוס של עולם הפופ האלטרנטיבי, הדהדה את התחושות הקשות של ישראלים רבים ושיקפה את המשא הכבד שאמנים מקומיים נושאים איתם כשהם מייצגים את המדינה בחו"ל בתקופה זו.

למרות המורכבות, ארז הגישה הופעה אנרגטית ומרשימה יחד עם שותפה ליצירה ובן זוגה, אורי רוסו. השילוב בין המסר האנושי הכואב לבין המוזיקה הבינלאומית שלה, הוכיח שוב שארז היא לא רק מוזיקאית מחוננת, אלא גם קול אמיץ שלא מפחד להביא את המורכבות הישראלית לקדמת הבמה העולמית.