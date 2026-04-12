"ורק שלא לנצח נישאר פה בני עשרים": רביב כנר חוזר אל המדים

רגע לפני אלבום שלישי, כנר משחרר את "כיסופים" – שיר חשוף שנכתב על השירות הצבאי ומקבל משמעות מצמררת על רקע המלחמה. בטקסט אישי הוא מספר על האובדן, ההדחקה והגעגוע לתמימות של גיל 18

בצל הפסקת האש והימים המתוחים, רביב כנר פותח את הלב בשיר חדש עם טקסט נוקב ומצמרר על מציאות הלוחמים והמילואימניקים, והשאלות שעולות בשדה הקרב

רביב שנלחם גם בדרום וגם בצפון בסדיר ובמילואים מספר על השיר "כיסופים" והטקסט המצמרר: ״השיר הוא ערבוב בין החוויה שלי בצוק איתן - לחוויה שלי במלחמה הזו. בין ייאוש לתקווה - בין עצבות לשמחה. תמיד איפשהו יישארו הכיסופים לפעם".

הזמר משתף כי השיר חושף את מה שעבר עליו כששירת בצה"ל: "נכתב על תקופת הצבא שלי על מה שהרגשנו שם בעזה על מה שחיילים הרגישו שם מהשביעי באוקטובר על זה שספרתי שקיעות לסוף שבוע ועל הפער בין שדה הקרב לבין החיים האמיתיים שבחוץ".

רביב כנר, עובד על אלבום שלישי, מתוכו רואה אור היום סינגל שני "כיסופים"- הפירוש הישיר של כיסופים זה געגועים. וזה גם יישוב בארץ וגם מוצב ממש על הגבול עם עזה.

האלבום השלישי כולל 9 שירים שכל שיר עוסק בנושא אחר, 9 תקופות בחייו, כשהשיר הזה הוא על תקופת שירותו בצבא. רביב נוגע בכל שיר בתקופה אחרת אישית בחייו ומביא את האותנטיות והסיפור שלו בצורה מרתקת, רגישה ומתוך הקרביים שלו מספר בכל שיר את סיפור חייו.

על האלבום החדש הוא עובד עם אבי אוחיון ומתן דרור, ובשיר הזה מצטרף לכתיבת והלחנה גם בניה ברבי. בקליפ לשיר נראה חייל על מדים שעושה פעולות רגילות של היום יום, סוג של דיסוננס בין המציאות למה שקורה בפועל כשהוא לוחם.

המשפט המצמרר בשיר "ורק שלא לנצח נישאר פה בני עשרים כי אני לא בקטע" מעביר את התחושה שכל חייל שמשרת בצבא מרגיש והולך איתו בפנים.

רביב כנר מוסיף כי השיר מבטא גם את הגעגועים לתקופה הזו, שהייתה לא פשוטה אבל גם מאוד תמימה: "כל כולי געגוע אחד גדול למה שהיה פעם. לפשטות. לתמימות. לילדות. כשאתה מתגייס בגיל 18 אתה לא באמת מפנים עד הסוף עד כמה אתה ילד. פשוט מתאמן ומסתער קדימה בלי לחשוב פעמיים. עד שפתאום אתה מאבד חברים וזה גורם לך לחשוב רגע ברצינות על החיים עצמם".

עוד אומר כנר: "בין לבין קצת משתגע וקצת מאבד את זה. ובסך הכל הכללי די מדחיק ומחייך לכולם. האמת היא שהשיר הזה נכתב בעבור התקופה ההיא בצבא. כשהייתי בן 20. אבל עכשיו הוא מרגיש לי משמעותי לא פחות גם יותר מעשור אחרי. בין אם זה המלחמה שעדיין מתרחשת. בין אם זה הכאב שעדיין קיים. ובין אם זו התקווה הקטנה שמחר יגיע יום טוב יותר".



השיר מוקדש לזכר 21 ההרוגים באסון קריסת המבנים שאירע ב-22.1.2024.

ומוקדש לכל חיילי וחיילות צבא ההגנה לישראל. בסדיר ובמילואים.