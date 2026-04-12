הרב אברהם זרביב בתגובה ראשונה לסערה סביבו

השרה מירי רגב, בחרה בשבוע שעבר ברב אברהם זרביב להשיא משואה בטקס יום העצמאות. מיד לאחר מכן, החלה סערה אדירה ברשת, פעילי שמאל רבים טענו כי מדובר בבחירה לא ראויה וקראו לרגב לחזור בה מבחירתה.

הבוקר (ראשון) התייחס הרב זרביב בראיון ברדיו 'גלי ישראל' לסערה ומסר: "אפילו לא מכה קלה בכנף. אני מאמין בצדקת הדרך, אני עובד אצל עם ישראל ועם ישראל ברובו מבין את המשמעות של מה שעשינו חבריי ואני. הורדנו משמעותית את מספר הלוחמים שנפגעו מכניסה למבני טרור. ממחיר של כשבעה לוחמים שנפלו בחודש בחטיבת גבעתי, המספר ירד לכ-0.43, חסכנו כאב של כ-85 משפחות של לוחמים שהיו עלולים לחזור בארונות".

נזכיר כי הסערה סביב הרב זרביב, התלהטה כאשר נציב התלונות על השופטים אשר קולה, קבע שהדיין הרב אברהם זרביב שקרא "לשטח את הרצועה", ושבעקבות פעולותיו בתפקיד נהג D9 נוצק המונח "לזרבב את עזה" – הפר את כללי האתיקה באמירותיו.