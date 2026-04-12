סברינה קרפנטר הסתבכה עם ה"קולולו" – ומיהרה להתנצל

כוכבת הפופ עוררה את זעמם של מעריצים מהמזרח התיכון לאחר שיצאה נגד צהלולי שמחה בהופעתה, אך מיהרה להבהיר: "זה נבע מבלבול וסרקזם"

סברינה קרפנטר, אחת הכוכבות הגדולות של השנה, מצאה את עצמה במוקד של סערה תרבותית ברשת. במהלך הופעה בפסטיבל המוזיקה הנחשב - הקואצ'לה, הבחינה קרפנטר במעריץ המשמיע "צהלול" – קריאת השמחה המסורתית הנפוצה במזרח התיכון ובצפון אפריקה. הכוכבת, שלא זיהתה את הצליל, הגיבה בשידור חי מול הקהל ואמרה: "זה מה שאתם עושים? אני לא אוהבת את זה".

התגובה הפכה במהרה לוויראלית ועוררה ביקורת חריפה מצד מעריצים ערבים ומוסלמים, שחשו כי מדובר בזלזול במסורת ארוכת שנים. חלק מהגולשים אף הרחיקו לכת וקראו ל"ביטול" של הזמרת בעקבות חוסר הרגישות שהפגינה.



למרות שכל מי שנכח בהופעה הבין שמדובר ברגע ציני ואפילו משעשע, הכוכבת נאלצה לפרסם התנצלות והבהרה מטעמה על הדברים שלה.

קרפנטר, שהבינה את הסערה שגרמה, פרסמה הבהרה ברשתות החברתיות: "אני מתנצלת, לא ראיתי את האדם בעיניי ולא שמעתי בבירור", כתבה. "התגובה שלי נבעה מבלבול טהור וסרקזם, ולא מכוונה רעה. יכולתי להתמודד עם זה טוב יותר!". הכוכבת סיכמה בנימה מפויסת כשהוסיפה: "עכשיו אני יודעת מה זה זע'רוטה! אני מברכת על כל קריאות העידוד וה'יודל' מעתה ואילך". נראה כי לעת עתה, ה"קולולו" הצליח לנצח את האי הבנה.