תיעוד: כוחות צה״ל הרסו מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם

בעקבות אינדיקציה מודיעינית, כוחות צה"ל איתרו והרסו שלשום (שלישי) מעבדה להכנת מטענים במחנה טולכרם שבחטיבת אפרים.
במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו במעבדה מגוון אמצעי לחימה וחומרים המשמשים להכנת מטעני חבלה ובהם: מטענים מאולתרים, בהם כ-200 מטעני צינור, מטפים המיועדים להצמדת מטענים לרכבים, בלוני גז גדולים בעלי פוטנציאל לשמש כמטעני גחון המיועדים לפגיעה בכלי רכב משוריינים ויותר מ-50 ק"ג של חומר נפץ מאולתר.
המטענים שהוכנו במעבדה יועדו לפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים ביהודה ושומרון ולשימוש בביצוע פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל. המעבדה פעלה בטרם צה״ל החל בפעילות הרציפה במחנות בצפון השומרון.
פעילות כוחות צה״ל במרחב נמשכת יותר משנה, במסגרתה הכוחות מאתרים תחמושת, אמצעי לחימה ומטעני חבלה ששימשו את התארגנויות הטרור במרחב והיוו איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל.
