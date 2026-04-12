"אני אחסל אותך הלילה": ויכוח חריג הסתיים בירי מנשק חם

ויכוח על כבל חשמל הסתיים בירי מנשק חם בתוך שכונת מגורים. בפעילות שוטרי מחוז צפון נעצרו שני אחים ובתום החקירה - כתב אישום הוגש

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג״ב, קיבלו בתאריך 20/03/26 בשעות הצהריים, דיווח אודות ירי בעיר סח׳נין, מיד עם קבלת הדיווח שוטרי המחוז הצפוני הוזנקו למקום האירוע והחלו בפעולות חקירה לצד איתור החשודים.

בתחקור בזירת האירוע ותוך פריסת הכוחות בשטח החלו השוטרים בפעולות לאיתור החשודים בירי. תוך כשעתיים מקבלת הדיווח, הצליחו הכוחות לאתר את הרכב החשוד שנמלט מהזירה חונה ביישוב ג׳דיידה מכר ולבצע את מעצר הנאשמים.

מחומר החקירה עלה, כי בעקבות סכסוך על נושא תשלומי חשמל וכאשר זיהו הנאשמים את הקורבן, אחד מהם שלף נשק וביצע ירי באוויר ואיים על חייו באומרו ״אני אחסל אותך הלילה״ ולאחר מכן נמלט מהמקום כשאחיו נהג ברכב וסייע לו להימלט מהזירה.

שני העצורים, תושבי סח׳נין (20,21) הובאו לחקירה בתחנת משטרת משגב ועם סיומה, כתב אישום הוגש בבית המשפט המחוזי בחיפה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה נגד שני אחים לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד פורעי החוק למען שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי. מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 310 אמצעי לחימה וסוכלו חוליות חמושות.