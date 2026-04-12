"בלית ברירה": הפרקליטות הסכימה שנתניהו לא יעיד השבוע

בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבטל את עדותו במשפט בשבועיים הקרובים - התקבלה חלקית

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש בשבוע שעבר מהפרקליטות שלא להעיד במשפטו לפחות בשבועיים הקרובים, הפרקליטות הסכימה כעת (ראשון) לבטל את עדותו בשבוע הקרוב.

בהחלטה נמסר כי בהמשך לנסיבות שפורטו בבקשה ו"בלתי ברירה", עדות נתניהו לא תשמע בשבוע הקרוב, ובקשר לשבוע הבא - הבקשה תיבחן לגופה.

נזכיר כי בנימוק של ראש הממשלה נטען כי "בשל טעמים ביטחוניים ומדיניים מסווגים הקשורים - מטבע הדברים - לאירועים הדרמטיים שהתרחשו בישראל וברחבי המזרח התיכון בתקופה האחרונה, ראש הממשלה לא יוכל להעיד בהליך.

מעטפה סגורה ובה הנימוקים המסווגים נמסרה היום לנציגי המאשימה ותועבר לבית המשפט על מנת להציג את האמור בה למותב".



