מומחה לאיראן מעריך: זו הסיבה לפיצוץ עם ארה"ב

דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי ב-INSS התייחס הבוקר (ראשון) ברדיו 103fm' לקריסת המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן וטען: "השיחות נכשלו מסיבה פשוטה. כשמגיעים לשיחות ושני הצדדים חושבים שהם ניצחו במערכה, הסיכוי שאחד מהם יציג פשרות רלוונטיות הוא נמוך. אני לא אומר שישר חוזרים לעימות, אבל עדיין אנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו מתקרבים שוב להסלמה צבאית".

נזכיר כי סבב השיחות בין ארצות הברית לאיראן, שנערך תחת אבטחה כבדה באיסלאמאבאד בירת פקיסטן, הסתיים במבוי סתום.

המשלחת האמריקנית, בראשות סגן הנשיא ג'יי די ואנס, עשתה את דרכה חזרה לוושינגטון ללא פריצת דרך.

עם סיום השיחות, מסר ואנס הצהרה ובה הבהיר: "במשך 21 שעות קיימנו דיונים מהותיים עם האיראנים. אלו החדשות הטובות, החדשות הרעות הן שלא הגענו להסכם". ואנס הדגיש כי הכישלון פוגע בעיקר בטהרן והוסיף בנימה מאיימת: "אני חושב שאלו חדשות רעות לאיראן הרבה יותר מאשר חדשות רעות לארצות הברית. אנחנו חוזרים הביתה".