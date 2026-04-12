מתנגד ידוע לראש הממשלה בווידוי מפתיע: "נתניהו צודק"

מתנגד בכיר לנתניהו נמצא בימים האחרונים תחת מתקפה ברשת, לאחר שטען שראש הממשלה בנימין נתניהו "צודק", הוא בתגובה שיגר עקיצה לאנשי 'רק לא ביבי'

אבי בניהו, דובר צה"ל לשעבר ומי שידוע כמתנגד בולט לראש הממשלה נתניהו, עורר סערה בימים האחרונים, לאחר שטען כי נתניהו צודק בהקשר למלחמה באיראן.

בדבריו הוא כתב: "לא יוצא לי בכל יום לומר דבר כזה. נתניהו צודק. ‏הציבור בישראל לא יודע ולא מבין במידה הראויה את עוצמת, עומק ומשמעות הפגיעה בכלל המערכות באיראן.

‏גם האירנים עדיין לא. ‏זה בקנה מידה בדיוני. ‏צה״ל הפליא עשות , עמד בכל יעדיו והרבה מעבר לכך באופן שמעלה את רמת הניכסיות שלו בעיני בנות בריתנו ושמניח תשתית לבריתות צבאיות חדשות באזור. ‏יש לנו במה ובמי להתגאות".

בניהו ככל הנראה לא ציפה לכמות התגובות שהגיעה בעקבות דבריו, מפגינים נגד נתניהו תקפו אותו בחריפות והוא בתגובה פרסם ציוץ נוסף עם עקיצה לאנשי 'רק לא ביבי'.

בדבריו הוא כתב: "בעקבות קצת נאצות והערות כאן ובפרטי ולבקשת חלק מהעוקבים, אני מבקש להכניס שינוי קטנטן לציוץ. ‏במקום ״נתניהו צדק״, ‏יש לומר ״הרמטכ״ל וצה״ל צודקים״, ‏זה יהיה קל יותר לעיכול לחלק מהציבור שחושב שנחטפתי או שאני רוצה משרת פקיד ממשלתית או משואה...

‏ובשום מקום לא נכתב שכל היעדים המדיניים הושגו. זה תלוי במו״מ ויתכן בהחלט וארה״ב תשוב ללחימה יחד איתנו. ‏האתגרים עוד לפנינו".



