איראן בתגובה ראשונה לפיצוץ הדרמטי

אחרי קריסת השיחות עם ארה"ב, דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי מסר כי "במהלך המו"מ הושגה הבנה במספר נושאים. הדעות חלוקות בשניים או שלושה נושאים חשובים, ובסופו של דבר השיחות לא הובילו להסכם. לא היה צפי שמלכתחילה יושג הסכם בישיבה אחת".





לדבריו, "הפעם כמה נושאים חדשים, כמו מצר הורמוז והמצב באזור, נוספו לסדר היום של המו"מ. התקשורת וההתייעצויות בין איראן, פקיסטן וידידנו האחרים באזור יימשכו. סבב המו"מ הזה היה הסבב הארוך ביותר שקיימנו".

עוד הוא הוסיף: "השיחות התנהלו באווירה של חוסר אמון".

בנוסף, מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי "כל עוד ארה"ב לא תסכים לעסקה סבירה - לא יהיה שינוי במצב במצר הורמוז".

נזכיר כי היום (ראשון) כשעה לאחר שהודיע על קריסת השיחות עם איראן באיסלאמאבאד, סגן נשיא ארה"ב, ואנס, עזב את בירת פקיסטן והמריא בחזרה לוושינגטון.



