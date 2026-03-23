הערכה דרמטית: "ייתכן שאנחנו לקראת סיום המלחמה"

הנשיא טראמפ הודיע היום (שני) ברשת החברתית שלו כי ארה"ב ואיראן ניהלו שיחות פרודוקטיביות בנוגע פתרון מוחלט "לעוינות בין הצדדים" ,ובשל כך הוא דוחה בחמישה ימים את האולטימטום לפתיחת המרי הורמוז.

כתב חדשות החוץ של ערוץ 13, התייחס למשמעות הדברים. "ההודעה כשלעצמה דרמטית", כתב, "השווקים מזנקים ומחיר הנפט צונח, אם כי למדנו כבר שהצהרות חסרות כיסוי משפיעות רק לטווח קצר מאוד.

‏המשמעות המיידית: האיראנים נהנים מהגנה על מתקני האנרגיה שלהם - גם מצד ישראל. טראמפ מן הסתם לא ירצה לראות את ישראל פוגעת במאמצים לכאורה להגיע להסכם.

‏המשמעות לטווח הארוך יותר - ייתכן שאנחנו לקראת סיום האירוע. טראמפ מאותת כל הזמן שרוב היעדים הושגו בדיוק כדי להגיע לרגע הזה, שיוכל להכריז על סיום המערכה כמנצח ובאופן מיידי".

עוד הוא טען: "‏ישראל מן הסתם כפופה ישירות לגחמות של טראמפ, וזה נאמר באופן גלוי גם על ידי נתניהו בכמה הזדמנויות, וגם אתמול בריאיון שנתן שגרירנו לארה״ב יחיאל לייטר.

‏וכמובן נשאלת השאלה - אם המלחמה נעצרת האם אפשר להגדיר אותה כניצחון ישראלי ברמה האסטרטגית, זאת שאלה גדולה מאוד ואין לי כמובן מושג. אני רק ממליץ לנו מראש להסתכל מבעד לענני היוהרה שתישפך פה בכמויות".