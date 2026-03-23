נעצרה האישה שתועדה גוזרת פאות של ילד בבני ברק

בסרטון שעלה אמש לרשתות החברתיות תועדה החשודה כי היא נגשת לילד אוחזת בשערו וגוזרת את פאותיו. לאחר קבלת התלונה אתרה המשטרה את האישה, והיא הובאה לחקירה בגין תקיפת סתם ועלבון דת

אותרה האישה אשר תועדה גוזרת פאות של ילד בבני- ברק. משטרת ישראל מעדכנת כי איתרה ועצרה את החשודה, זאת לאחר שפתחה בחקירת האירוע.

אמש (שני) פורסם סרטון ברשת הטלגרם של דניאל עמרם, שתיעד שני ילדים משחקים בכדור כשלפתח הוא עף והפעיל פח ברחוב. בתיעוד, החשודה נגשת אל הילדים, אוחזת בשיערו של אחד מהם וגוזרת את פאותיו. הילד הרים את השיער מהכביש ומיד ברח מהמקום. על פי דניאל עמרם, בשיחה עם המשפחה, הילד סיפר כי הכדור כלל לא נגע או פגע באישה וכי לא ברורה הסיבה למעשיה. לאחר האירוע הילד אסף את שערותיו, ורץ בבכי אל ביתו.

כאמור לפני זמן קצר החשודה (33, מודיעין עילית) אותרה והובאה לחקירה בתחנת המשטרה בגין תקיפת סתם ועלבון דת.