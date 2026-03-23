בעקבות הודעת טראמפ מחירי הנפט צונחים

דקה אחרי הודעת טראמפ על השעיית המלחמה עם איראן והפסקת הפצצות תשתיות האנרגיה - צנחו מחירי הנפט ב-10% מ-90$ ל-80$ לחבית

דקות לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הצהיר על השעיית המלחמה באיראן למשך 5 ימים. חווה שוק הנפט הגלובלי טלטלה חדה - מחיר חבית הנפט מסוג ברנט צנח בכ־10 דולרים תוך דקות ספורות, ונסחר סביב 88 דולר לחבית ולאחר מכן עלה ל-90$.

השינוי החד מגיע לאחר הודעתו המפתיעה של טראמפ שפורסמה ברשת החברתית שלו: "אני שמח לדווח כי ארצות הברית של אמריקה, ומדינת איראן, קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופוריות מאוד בנוגע לפתרון מלא ומוחלט של העויינות בינינו במזרח התיכון", כתב טראמפ.

"בהתבסס על המהות והטון של השיחות המעמיקות, המפורטות והבונות הללו, אשר יימשכו לאורך השבוע, הנחיתי את משרד המלחמה לדחות את כל התקיפות הצבאיות נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים, בכפוף להצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים. תודה לכם על תשומת הלב לעניין זה!".

לנהג הישראלי צניחת מחיר הנפט מצוינת, בדיוק בעיתוי הזה. מחיר הדלק בישראל נקבע לפי ממוצע מחיר הנפט בימים 23-27 לחודש הלועזי (כלומר, החל מהיום למשך 5 ימים), כך שירידה במחיר, תוביל לעלייה מתונה יותר במחיר ליטר דלק בחודש אפריל.