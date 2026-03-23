הותר לפרסום: 7 מתיישבים נעצרו בחשד לאלימות נגד ערבים

7 מתיישבים נעצרו בחשד לאלימות נגד ערבים, החקירה נגדם עדיין מתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י. על פי החשד: המתיישבים אזקו את תושבי כפר חומסה, תקפו אותם באלימות ואף ביצעו מעשים מגונים באחד הקורבנות

המשטרה מתירה הבוקר (שני) לפרסום, כי 7 חשודים נעצרו במהלך השבוע החולף במסגרת חקירה המתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, בשיתוף גורמי הביטחון אודות מקרה האלימות החמור בכפר חומסה. החקירה עודנה נמשכת.

חקירת מקרה האלימות החמור שהתרחש סמוך ליישוב בקעות שבבקעת הירדן בתאריך 13.3, המתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י יחד עם גורמי ביטחון נוספים, מאז התרחשותו עת הוזעקו כוחות צה"ל והמשטרה למקום.

באותו היום לפנות בוקר, על פי החשד הגיעו מספר פורעים קיצוניים אל הבדואייה שבכפר חומסה, פשטו על מבני הכפר והוציאו מתוכם את יושביו. זאת, תוך שאזקו אותם, תקפו אותם באלימות ואף ביצעו מעשים מגונים באחד הקורבנות. בנוסף, הסבו הפורעים נזק במקום וגנבו רכוש ומספר רב של כבשים. כתוצאה ממקרה התקיפה, נגרמו להם חבלות ו-4 נזקקו לטיפול רפואי.

בהגעת כוחות צה"ל מחטיבת הבקעה והעמקים ושוטרי מחוז ש"י למקום, החלה חקירה שכללה מגוון רחב של איסוף עדויות וממצאים יחד עם שוטרי הזיהוי הפלילי ובהמשך לכך, הוטלה החקירה על ימ"ר מחוז ש"י וניתן בבימ"ש צו איסור פרסום על פרטי חקירת הפרשה.

במהלך הימים שלאחר מכן, עצרה היחידה המרכזית במחוז ש״י 7 חשודים שהועברו לחקירת המשטרה בגין עבירות של- תקיפה, שוד מזוין, אלימות חמורה ומעשים מגונים. מעצרם של שישה מהם הוארך מעת לעת. אמש, הורה בימ"ש על שחרורו של אחד החשודים בתנאים מגבילים והיתר, הוארכו ימי מעצרם עד ליום רביעי הקרוב.

חקירת מקרה האלימות עודנה נמשכת בימים אלו, במטרה להגיע לחקר האמת תוך גיבוש תשתית ראייתית למעשיהם ולמצות את הדין עמם בהתאם.

משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מקרה אלימות וימשיכו כל העת לפעול למיגור וסיכול מקרים מעין אלו, תוך פעילות ענפה להגברת הביטחון בקרב תושבי האזור באשר הם, מעצרם של חשודים המעורבים בכך וחקירתם המקצועית עד תום במטרה למצות את הדין עמם.