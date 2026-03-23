דרמה בלשכת עורכי הדין: המנכ"לית תודח; תקבל פיצוי ענק

לאחר שתיארה התעמרות קשה הכוללת צעקות, השפלות בפומבי - מנכ"לית לשכת עורכי הדין תסיין את תפקידה ותקבל פיצוי עתק של מאות אלפי שקלים

מנכ"לית לשכת עורכי הדין אושרת תגר, תסיים את תפקידה ותקבל פיצוי עתק של מאות אלפי שקלים, כך דיווח היום (שני) עמית סגל.

נזכיר כי לפני כחודש, דווח שמנכ"לית לשכת עורכי הדין פנתה בבקשה חריגה לקבלת "צו להגנה על חושפי שחיתויות" כנגד ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר. במסגרת פנייתה, טענה תגר כי יו"ר הלשכה, עמית בכר, מפעיל לחצים בלתי ראויים על גורמים שונים ועובדים במטרה להניע אותם להגיש תלונות כנגדה.

עוד היא תיארה התעמרות קשה, הכוללת צעקות, השפלות בפומבי, מידור וקריעת מכתבים רשמיים לעיני העובדים, ונטען כי הלחץ על עובדים וגורמים נוספים להגשת תלונות סרק נגד המנכ"לית אף החריף מאז הגשת הבקשה למבקר.



כעת חושף סגל שבימים האחרונים נערך תחת חסותו האישית של מבקר המדינה, הליך גישור בין המנכ"לית ויו"ר הלשכה עו"ד עמית בכר.

במסגרת ההליך, ובהמלצת מבקר המדינה סוכם כי הלשכה תשלם למנכ"לית כ-400,000 ₪ פיצוי וזו תעזוב את הלשכה לאלתר.

את המנכ"לית ייצג עו"ד מיכאל דבורין, ואת לשכת עורכי הדין ייצגה עו"ד סיגל פעיל.



